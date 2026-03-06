Дубай страдает от нехватки продуктов из-за перерезания морских путей

В Дубае запасов свежих продуктов может хватить примерно на десять дней. Об этом заявил руководитель логистической компании Kühne+Nagel Штефан Пауль, которого цитирует издание Heute.

По его словам, война с Ираном уже серьезно повлияла на глобальные цепи поставок. Сейчас в мире не хватает около 18 процентов мощностей авиагрузовых перевозок, а также ощутимые трудности возникают в морской логистике.

В то же время Европа пока ощущает последствия значительно меньше, чем страны Персидского залива, где ситуация может быстро обостриться.

Обратите внимание! Особенно критической она может стать для поставок свежих продуктов – прежде всего овощей и фруктов, ведь многие государства региона в значительной степени зависят от импорта.

Теоретически часть товаров можно доставлять по суше из Саудовской Аравии. Впрочем, по словам Пауля, имеющихся логистических возможностей вряд ли хватит даже для замены груза одного контейнерного судна.

Важно! Обычно на таком судне перевозят до 20 тысяч контейнеров – объем, который практически невозможно компенсировать автомобильными перевозками.

