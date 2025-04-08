Евросоюз введет пошлины на сою из США с 1 декабря

ЕС планирует отреагировать на пошлины Дональда Трампа на некоторые товары, которые поставляются из Европы в США. В список таможенных ограничений попала и американская соя.

ЕС вводит пошлины против американской сои

Еврокомиссия предложила в понедельник ввести 25% контрпошлины на ряд американских товаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Ограничения ввели в ответ на пошлины президента Дональда Трампа на сталь и алюминий.

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Согласно документу, пошлины на часть товаров вступят в силу 16 мая, а на другие – позже, 1 декабря.

Товары, на которые распространяются контрпошлины ЕС, разнообразны и включают бриллианты, яйца, зубную нить, колбасы и мясо птицы. Контрпошлины на миндаль и сою вступят в силу 1 декабря.

Глава торговли ЕС Марош Шефчович заявил ранее в понедельник, что эти контрпошлины будут иметь меньшее влияние, чем ранее объявленные меры на 26 миллиардов евро (28,45 миллиарда долларов).

Обратите внимание! Страны-члены ЕС должны проголосовать за это предложение 9 апреля.