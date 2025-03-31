ЕС ограничивает аграрный экспорт из Украины

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен заявил, что Брюссель стремится "найти новое соглашение" для торговли с Украиной до того, как в июне истечет срок действия нынешних мер по частичной ее либерализации, сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Обсуждения должны быть быстрыми. Европейский Союз готов к переговорам, и это должно произойти в ближайшие недели. Импортные квоты не останутся такими же, как во время этой временной либерализации. Поэтому, действительно, импорта будет меньше,

– добавил Хансен.

По словам еврокомиссара, страны ЕС не поддерживают продолжение нынешних условий торговли с Украиной, поскольку они "вызвали проблемы, особенно в некоторых странах-членах".

Почему Европа ограничивает импорт из Украины

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС отменил тарифы на украинскую продукцию в знак поддержки. Но европейские фермеры выразили протест из-за того, что более дешевые товары из Украины вредят им.

Обратите внимание! В ответ в прошлом году ЕС в решении продолжить либерализацию торговли с Украиной ввел определенные ограничения на такие продукты, как сахар, мясо птицы, яйца и кукуруза.

На прошлой неделе Европейская комиссия заявила, что готовит предложение по новому формату торговых отношений с Украиной после завершения действия действующего механизма торговой либерализации 5 июня 2025 года.