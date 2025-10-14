Российские оккупанты грабят на временно оккупированных территориях Украины все, что видят. На этот раз в Запорожье российские рейдеры ограбили даже благосклонное к оккупационной администрации сельхозпредприятие.

Россияне грабят даже своих сторонников

На временно оккупированной части Запорожской области рейдеры захватили одно из крупнейших агропредприятий региона – "Войников и Ко", сообщает 24 Канал со ссылкой на "Центр национального сопротивления". Несмотря на уплату долларов налогов и сотрудничества с оккупационными властями, имущество объявили "бесхозным" и передали фирме-прокладке ООО "Партнерский Союз".

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, вооруженные люди блокируют комбайны, склады и вывозят урожай. Коллектив фактически парализовали, работу остановлено.

Это еще раз доказывает – у "русского мира" своих нет. Рано или поздно оккупанты грабят всех, даже тех, кто им прислуживает. А фермеров "вежливо" приглашают "договориться". То есть заплатить за собственное имущество. Далее классика: вооруженная "неизвестная" охрана блокирует комбайны, отбирает ключи, документы. В итоге – останавливает сбор подсолнечника на тысячи гектаров,

– рассказывает Андрющенко.

По его словам, урожай гниет в поле, работники без зарплаты, пайщики без выплат. В официальных сводках россиян – "успешное завершение сельскохозяйственного сезона".

Пока Балицкий на экране рассказывает о "новой экономике Запорожья", в реальности россияне просто дожимают последнее, что еще можно украсть,

– добавил специалист.

Обратите внимание! Он отметил, что так выглядит реальная российская "интеграция" – забрать землю и урожай, что созрел: "Где-то все это уже было. Почти ровно 100 лет назад именно на этих территориях. Странный и страшный цикл истории".

