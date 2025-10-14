Російські окупанти грабують на тимчасово окупованих територіях України все, що бачать. Цього разу на Запоріжжі російські рейдери пограбували навіть прихильне до окупаційної адміністрації сільгосппідприємство.

Росіяни грабують навіть своїх прихильників

На тимчасово окупованій частині Запорізької області рейдери захопили одне з найбільших агропідприємств регіону – "Войніков і Ко", повідомляє 24 Канал із посиланням на "Центр національного спротиву". Попри сплату доларів податків і співпраці з окупаційною владою, майно оголосили "безхазяйним" і передали фірмі-прокладці ТОВ "Партнерський Союз".

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, озброєні люди блокують комбайни, склади й вивозять урожай. Колектив фактично паралізували, роботу зупинено.

Це ще раз доводить – у "руського міра" своїх немає. Рано чи пізно окупанти грабують усіх, навіть тих, хто їм прислуговує. А фермерів "чемно" запрошують "домовитись". Тобто заплатити за власне майно. Далі класика: озброєна "невідома" охорона блокує комбайни, відбирає ключі, документи. У підсумку – зупиняє збір соняшника на тисячі гектарів,

– розповідає Андрющенко.

За його словами, врожай гниє в полі, працівники без зарплати, пайовики без виплат. В офіційних зведеннях росіян – "успішне завершення сільськогосподарського сезону".

Поки Балицький на екрані розповідає про "нову економіку Запоріжжя", у реальності росіяни просто дотискають останнє, що ще можна вкрасти,

– додав фахівець.

Зверніть увагу! Він зауважив, що так виглядає реальна російська "інтеграція" – забрати землю та врожай, що дозрів: "Десь все це вже було. Майже рівно 100 років тому саме на цих територіях. Дивний та страшний цикл історії".

