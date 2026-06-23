Разминирование сельскохозяйственных земель на бумаге: следствие раскрыло схему на сумму 49 миллионов гривен

Правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения шести лицам по делу о возможном присвоении бюджетных средств, выделенных на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель. По данным следствия, часть работ, возможно, лишь оформлялась на бумаге, тогда как фактическая очистка полей не проводилась.

Подозреваемых обвиняют в мошеннической схеме, связанной с разминированием сельскохозяйственных земель

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры шестерым лицам было предъявлено подозрение в присвоении государственных средств, которые были предусмотрены для гуманитарного разминирования сельскохозяйственных территорий, сообщили в Офисе генпрокурора. По материалам следствия, в 2024–2025 годах в Киеве действовала группа связанных между собой предприятий.

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Члены группы участвовали в тендерах на проведение работ по очистке земель от взрывоопасных предметов в Черниговской, Херсонской и Николаевской областях.

После заключения договоров с Центром гуманитарного разминирования компании должны были проводить очистку полей. Однако правоохранители установили, что часть работ могла не выполняться, а в официальную документацию якобы вносились ложные данные о разминированных площадях.

Один из эпизодов расследования касается Николаевской области. По версии следствия, из-за фиктивного оформления работ по разминированию земель из бюджета незаконно перечислили 49,2 миллиона гривен.

Кому сообщили о подозрении

Подозрения получили руководители двух частных компаний из столицы, которые были привлечены к выполнению работ по гуманитарному разминированию. Им инкриминируют завладение бюджетными средствами путем подделки документов.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении трем руководителям групп разминирования и руководителю агропредприятия, который подписывал акты выполненных работ.

По данным следствия, эти лица могли знать о том, что фактическая очистка территорий не проводится, но все равно содействовали оформлению документов о якобы выполненных работах.

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины о завладении бюджетными средствами, пособничестве в совершении преступления и составлении ложных официальных документов.

Обратите внимание! В ходе расследования правоохранители получили записи разговоров фигурантов дела. В них, как отмечается, они обсуждали вопросы контроля за выполнением работ и возможность того, что проверки фактического разминирования не проводятся. В настоящее время продолжается досудебное расследование. В то же время, в соответствии с Конституцией Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде и не будет вынесен обвинительный приговор.