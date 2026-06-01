Новые требования для украинской пшеницы: Индонезия ужесточила контроль импорта

Индонезия ввела обновленные фитосанитарные требования к импорту украинской пшеницы. Новые правила вступили в силу с 1 июня 2026 года и предусматривают дополнительные условия для экспортеров.

Какие новые требования ввела Индонезия

Индонезия обновила фитосанитарные правила для импорта украинской пшеницы. Об изменениях сообщила Госпродпотребслужба со ссылкой на Индонезийский карантинный орган.

Новые требования вступили в силу с 1 июня 2026 года и предусматривают дополнительный контроль каждой партии зерна. Отныне украинская пшеница должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом, который выдает Национальная организация защиты растений Украины.

Отдельное внимание уделено оформлению документации. В графе "Дополнительная декларация" необходимо указывать подтверждение того, что партия соответствует фитосанитарным требованиям Индонезии, а также указывать регистрационный код экспортера.

Какие условия должны выполнить экспортеры

Индонезийская сторона также определила перечень карантинных организмов, которых не должно быть в украинском зерне. В частности, речь идет о капровом жуке Trogoderma granarium, фузариозе колоса и бактериальной пятнистости.

Кроме этого, пшеница должна быть полностью очищена от почвы, сорняков, растительных остатков и других посторонних примесей. Перед отправкой обязательной процедурой станет фумигация зерна фосфином.

В Госпродпотребслужбе также напомнили о еще одном новом требовании. Перед экспортом каждой партии зерна украинский экспортер или его официальный представитель должен осуществить предварительное уведомление о поставке. Ожидается, что обновленные правила усилят фитосанитарный контроль и определят четкие условия доступа украинской пшеницы на индонезийский рынок.

Цены на украинский ячмень падают: что произошло с главным покупателем

Украинский ячмень старого урожая продолжает дешеветь из-за ослабления спроса на одном из ключевых экспортных рынков. Ситуацию обострил старт жатвы в Турции и ожидания значительно большего урожая зерна в этой стране.

По информации брокера Atria Brokers Дмитрия Кромкина, партию украинского ячменя старого урожая типа "костер" реализовали по 217 долларов США за тонну на условиях FOB Дунай.

Это примерно на 5 долларов США за тонну ниже уровня предложений, который наблюдался в конце предыдущей недели.