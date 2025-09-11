Французские производители яиц пожаловались своим властям, что в супермаркетах страны продают украинские яйца, которые "не соответствуют стандартам ЕС". Они просят запретить импорт этих яиц.

Французские производители яиц против украинского присутствия на рынке

Французская организация яичной промышленности (CNPO) предупредила власти своей страны, что ряд крупных супермаркетов в стране продают сотни тысяч яиц из Украины, которые "не соответствуют европейским стандартам для птицеводческих хозяйств и французскому запрету на убой цыплят-самцов", сообщает 24 Канал со ссылкой на Poultry World.

Обратите внимание! CNPO также отметила, что яйца, поступающие из Украины, могут содержать антибиотики, запрещенные в Европе. По данным организации, по меньшей мере 4 проверки яиц из этой страны, экспортируемых через Словакию и Польшу в остальные ЕС, показали наличие веществ, которые считаются опасными для здоровья человека.

В ответ министр сельского хозяйства Анн Женевар уже направила письмо в Европейскую комиссию, требуя дальнейшего усиления санитарного контроля как во Франции, так и на уровне ЕС. Она также просит запретить импорт яиц, содержащих вещества, запрещенные в ЕС.

Количество импортируемых из Украины яиц не очень большое, но этот символ имеет сильное значение. Наш национальный продовольственный суверенитет означает предпочтение французскому производству над импортными продуктами, которые не соответствуют нашим нормам и ожиданиям потребителей, – ответила Женевар на жалобы CNPO.

Жалобы поступают в то время, когда спрос на яйца до сих пор растет, поскольку потребитель считает яйца относительно дешевым источником белка в период высокой инфляции. Этот высокий спрос заставил некоторые супермаркеты в стране импортировать большее количество яиц, что разочаровало французских производителей.

Важно! Президент CNPO Ив-Мари Боде заявил, что объем продаж вырос на 5% с начала года, что означает примерно на 350 миллионов яиц больше, чем за аналогичный период прошлого года: "Мы полностью способны поставлять продукцию в крупные супермаркеты".

