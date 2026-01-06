Несколько сильно подорожает: как изменятся цены на фрукты и овощи в 2026 году

Зимой и весной 2026 года цены на плодоовощную продукцию в Украине будут расти сезонно ежемесячно. По прогнозам ученых, овощи в течение года могут прибавить до 10% в цене, а фрукты – до 15%.

Что будет с ценами на овощи и фрукты?

Ожидаемо в 2026 году стоимость основных видов продуктов, среди которых и овощи с фруктами, будет расти, сообщает 24 Канал. Ближайшие несколько месяцев стоит ожидать роста цен на большинство видов овощей.

По прогнозу ученого Инны Сало, украинцам стоит быть готовыми к сезонному ежемесячному подорожанию плодово-овощных зимой и весной 2026 года:

до +10% – на овощи;

– на овощи; до +15% – на фрукты.

Инна Сало Доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики На формирование цен на плодоовощные существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

По мнению аналитика Максима Гопки, стоимость овощей в магазинах в 2026 году будут меняться под влиянием еще двух факторов.

Цены на овощи будут расти вследствие уменьшения запасов на внутреннем рынке и увеличения импортной продукции. Особенно это будет ощутимо с февраля,

– прогнозирует эксперт.

Как изменились цены на овощи из борщевого набора

Ученая Инна Сало со ссылкой на данные "Минфина" рассказала, что с октября 2025 года цены на овощи несколько снизились из-за расширения предложения:

свекла подешевела на 9% до 9,73 гривны за килограмм;

подешевела на 9% до 9,73 гривны за килограмм; морковь -12,1% до 10,90 гривны за килограмм;

-12,1% до 10,90 гривны за килограмм; капуста белокочанная -13,3% до 10,27 гривны за килограмм;

-13,3% до 10,27 гривны за килограмм; лук репчатый -9,5% до 7,36 гривны за килограмм;

-9,5% до 7,36 гривны за килограмм; картофель -1,3% до 14,90 гривны за килограмм.

Снижение цен в декабре наблюдается и на фрукты, в частности яблоки и цитрусовые. В декабре яблоки подешевели на 13,7% по сравнению с октябрем, апельсины – на 17,8%, мандарины – на 9,6%, лимоны – на 24,1%. Бананы почти не изменились в цене.

Менее заметный рост цен в 2026 году ожидают на лук, свеклу и картофель учитывая достаточно высокое общее предложение.

