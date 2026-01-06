Несколько сильно подорожает: как изменятся цены на фрукты и овощи в 2026 году
- В 2026 году ожидается рост цен на овощи до 10% и на фрукты до 15% из-за сезонных факторов и уменьшения запасов на внутреннем рынке.
- В октябре 2025 года наблюдалось снижение цен на овощи и фрукты, в частности на свеклу, морковь, капусту, лук, яблоки и цитрусовые, благодаря расширению предложения.
Зимой и весной 2026 года цены на плодоовощную продукцию в Украине будут расти сезонно ежемесячно. По прогнозам ученых, овощи в течение года могут прибавить до 10% в цене, а фрукты – до 15%.
Что будет с ценами на овощи и фрукты?
Ожидаемо в 2026 году стоимость основных видов продуктов, среди которых и овощи с фруктами, будет расти, сообщает 24 Канал. Ближайшие несколько месяцев стоит ожидать роста цен на большинство видов овощей.
По прогнозу ученого Инны Сало, украинцам стоит быть готовыми к сезонному ежемесячному подорожанию плодово-овощных зимой и весной 2026 года:
- до +10% – на овощи;
- до +15% – на фрукты.
На формирование цен на плодоовощные существенно влияют объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.
По мнению аналитика Максима Гопки, стоимость овощей в магазинах в 2026 году будут меняться под влиянием еще двух факторов.
Цены на овощи будут расти вследствие уменьшения запасов на внутреннем рынке и увеличения импортной продукции. Особенно это будет ощутимо с февраля,
– прогнозирует эксперт.
Как изменились цены на овощи из борщевого набора
Ученая Инна Сало со ссылкой на данные "Минфина" рассказала, что с октября 2025 года цены на овощи несколько снизились из-за расширения предложения:
- свекла подешевела на 9% до 9,73 гривны за килограмм;
- морковь -12,1% до 10,90 гривны за килограмм;
- капуста белокочанная -13,3% до 10,27 гривны за килограмм;
- лук репчатый -9,5% до 7,36 гривны за килограмм;
- картофель -1,3% до 14,90 гривны за килограмм.
Снижение цен в декабре наблюдается и на фрукты, в частности яблоки и цитрусовые. В декабре яблоки подешевели на 13,7% по сравнению с октябрем, апельсины – на 17,8%, мандарины – на 9,6%, лимоны – на 24,1%. Бананы почти не изменились в цене.
Менее заметный рост цен в 2026 году ожидают на лук, свеклу и картофель учитывая достаточно высокое общее предложение.
Как изменятся цены на молоко и молочные продукты в 2026 году?
В 2026 году закупочные цены на молоко в Украине вырастут, в частности в июне цена молока "экстра" сорта достигнет 20,70 гривен за килограмм (+ 25% по сравнению с декабрем 2025 года).
Цены на молокопродукты в розничных сетях также повысятся, например, сметана 20% жирности может стоить около 180 гривен за килограмм в июне 2026 года, что на 20 гривен больше, чем в декабре 2025 года.