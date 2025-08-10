10 августа, 16:00
От простых прудов до коммерческих водоемов: где можно ловить рыбу во Львове и области
Основні тези
- Во Львове ловить рыбу можно в прудах парка "Вознесение" и водоеме на Погулянке.
- Коммерческие водоемы, где нужно платить, расположены в селах Прилбичи, Лелеховка, Синьков, Коростов и Волосянка, что на Львовщине.
Во Львове и области есть 45 мест, где можно ловить рыбу. Если не учитывать пределы города, то все водоемы, где разрешена рыбалка, расположены в радиусе охвата до 50 километров от границ Львова.
Какие места во Львове отведены для рыбалки?
В соответствии с картой Fishermap, во Львове можно поймать 7 разновидностей рыбы, например карп, щука, амур белый и т.д., передает 24 Канал.
Например сделать это можно в нескольких местах, среди которых:
- Парк "Вознесение", где есть пруды,
- Небольшой водоем на Погулянке.
Заметьте! За пределами Львова, но недалеко от самого города, ловить рыбу можно в пруду, что в селе Борщовичи. Свободный доступ к водоему для вылова рыбы есть в селе Свичи.
Где нужно платить за ловлю рыбы на Львовщине?
- А вот среди коммерческих водоемов есть место в Прилбичах, где водятся белый амур, карп, окунь, плотва, судак, щука, карась серебряный.
- Также, такие места есть в селах Лелеховка и Синьков.
- Кроме того, в селе Коростов, Стрыйский район, есть комплекс отдыха "Золотая форель", где разрешено ловить рыбу, а улов можно забирать с собой.
- Похожее место есть в селе Волосянка, что тоже в Стрыйском районе. Комплекс называется "Вежа Медвежья".