Во Львове и области есть 45 мест, где можно ловить рыбу. Если не учитывать пределы города, то все водоемы, где разрешена рыбалка, расположены в радиусе охвата до 50 километров от границ Львова.

Какие места во Львове отведены для рыбалки? В соответствии с картой Fishermap, во Львове можно поймать 7 разновидностей рыбы, например карп, щука, амур белый и т.д., передает 24 Канал. Читайте также Украина и Китай могут углубить сотрудничество: этот украинский продукт нужен Поднебесной Например сделать это можно в нескольких местах, среди которых: Парк "Вознесение", где есть пруды,

Небольшой водоем на Погулянке. Заметьте! За пределами Львова, но недалеко от самого города, ловить рыбу можно в пруду, что в селе Борщовичи. Свободный доступ к водоему для вылова рыбы есть в селе Свичи. Где нужно платить за ловлю рыбы на Львовщине? А вот среди коммерческих водоемов есть место в Прилбичах, где водятся белый амур, карп, окунь, плотва, судак, щука, карась серебряный.

Также, такие места есть в селах Лелеховка и Синьков.

Кроме того, в селе Коростов, Стрыйский район, есть комплекс отдыха "Золотая форель", где разрешено ловить рыбу, а улов можно забирать с собой.

Похожее место есть в селе Волосянка, что тоже в Стрыйском районе. Комплекс называется "Вежа Медвежья".