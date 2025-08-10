Какие места во Львове отведены для рыбалки?

В соответствии с картой Fishermap, во Львове можно поймать 7 разновидностей рыбы, например карп, щука, амур белый и т.д., передает 24 Канал.

Например сделать это можно в нескольких местах, среди которых:

Парк "Вознесение", где есть пруды,

Небольшой водоем на Погулянке.

Заметьте! За пределами Львова, но недалеко от самого города, ловить рыбу можно в пруду, что в селе Борщовичи. Свободный доступ к водоему для вылова рыбы есть в селе Свичи.

Где нужно платить за ловлю рыбы на Львовщине?