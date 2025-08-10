Які місця у Львові відведені для риболовлі?

Відповідно до мапи Fishermap, у Львові можна зловити 7 різновидів риби, як-от короп, щука, амур білий тощо, передає 24 Канал.

Читайте також Україна та Китай можуть поглибити співпрацю: цей український продукт потрібен Піднебесній

Наприклад зробити це можна у декількох місцях, серед яких:

  • Парк "Знесіння", де є ставки,
  • Невелика водойма на Погулянці.

Зауважте! За межами Львова, але неподалік самого міста, ловити рибу можна у ставку, що в селі Борщовичі. Вільний доступ до водойми для вилову риби є у селі Свічі.

Де потрібно платити за ловлю риби на Львівщині?

  • А от серед комерційних водойм є місце в Прилбичах, де водяться білий амур, короп, окунь, плітка, судак, щука, карась срібний.
  • Також, такі місця є у селах Лелехівка та Синьків.
  • Крім того, у селі Коростів, Стрийський район, є відпочинковий комплекс "Золота форель", де дозволено ловити рибу, а улов можна забирати з собою.
  • Схоже місце є у селі Волосянка, що теж в Стрийському районі. Комплекс має назву "Вежа Ведмежа".