Які місця у Львові відведені для риболовлі?

Відповідно до мапи Fishermap, у Львові можна зловити 7 різновидів риби, як-от короп, щука, амур білий тощо, передає 24 Канал.

Наприклад зробити це можна у декількох місцях, серед яких:

Парк "Знесіння", де є ставки,

Невелика водойма на Погулянці.

Зауважте! За межами Львова, але неподалік самого міста, ловити рибу можна у ставку, що в селі Борщовичі. Вільний доступ до водойми для вилову риби є у селі Свічі.

Де потрібно платити за ловлю риби на Львівщині?