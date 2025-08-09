Чим можна рибалити на Світязі?

На Світязі можна рибалити. Але не в період нересту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Шацький НПП.

Читайте також Що робити, коли закінчився договір оренди землі

Знаряддя, якими можна здійснювати вилов:

поплавкові вудки;

донні вудки;

спінінг з блешнею (або насадкою, яка може її замінити);

кількість гачків на одного рибалку не може бути більш як 3 штуки.

Потрібно зауважити, що ловити рибу накидом, гоном, за допомогою отруйних та вибухових речовин, струму, зброї, сіток – заборонено.

Зверніть увагу! Вилов не можна здійснювати у заповідній зоні. Також Шацький НПП може встановлювати заборону на риболовлю у певний період. До того ж потрібно слідкувати за тим, чи немає заборони на вилов певного виду риби.

Також, аби рибалити на Шацьких озерах, потрібно отримати відповідний дозвіл. Цей "квиток" видається конкретній особі та не може передаватись комусь.