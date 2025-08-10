У Львові та області є 45 місць, де можна ловити рибу. Якщо не враховувати межі міста, то усі водойми, де дозволена риболовля, розташовані в радіусі охоплення до 50 кілометрів від меж Львова.

Які місця у Львові відведені для риболовлі? Відповідно до мапи Fishermap, у Львові можна зловити 7 різновидів риби, як-от короп, щука, амур білий тощо, передає 24 Канал. Читайте також Україна та Китай можуть поглибити співпрацю: цей український продукт потрібен Піднебесній Наприклад зробити це можна у декількох місцях, серед яких: Парк "Знесіння", де є ставки,

Невелика водойма на Погулянці. Зауважте! За межами Львова, але неподалік самого міста, ловити рибу можна у ставку, що в селі Борщовичі. Вільний доступ до водойми для вилову риби є у селі Свічі. Де потрібно платити за ловлю риби на Львівщині? А от серед комерційних водойм є місце в Прилбичах, де водяться білий амур, короп, окунь, плітка, судак, щука, карась срібний.

Також, такі місця є у селах Лелехівка та Синьків.

Крім того, у селі Коростів, Стрийський район, є відпочинковий комплекс "Золота форель", де дозволено ловити рибу, а улов можна забирати з собою.

Схоже місце є у селі Волосянка, що теж в Стрийському районі. Комплекс має назву "Вежа Ведмежа".