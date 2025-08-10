10 серпня, 16:00
Від простих ставків до комерційних водойм: де можна ловити рибу у Львові та області
Основні тези
- У Львові ловити рибу можна у ставках парку "Знесіння" та водоймі на Погулянці.
- Комерційні водойми, де потрібно платити, розташовані в селах Прилбичі, Лелехівка, Синьків, Коростів та Волосянка, що на Львівщині.
У Львові та області є 45 місць, де можна ловити рибу. Якщо не враховувати межі міста, то усі водойми, де дозволена риболовля, розташовані в радіусі охоплення до 50 кілометрів від меж Львова.
Які місця у Львові відведені для риболовлі?
Відповідно до мапи Fishermap, у Львові можна зловити 7 різновидів риби, як-от короп, щука, амур білий тощо, передає 24 Канал.
Читайте також Україна та Китай можуть поглибити співпрацю: цей український продукт потрібен Піднебесній
Наприклад зробити це можна у декількох місцях, серед яких:
- Парк "Знесіння", де є ставки,
- Невелика водойма на Погулянці.
Зауважте! За межами Львова, але неподалік самого міста, ловити рибу можна у ставку, що в селі Борщовичі. Вільний доступ до водойми для вилову риби є у селі Свічі.
Де потрібно платити за ловлю риби на Львівщині?
- А от серед комерційних водойм є місце в Прилбичах, де водяться білий амур, короп, окунь, плітка, судак, щука, карась срібний.
- Також, такі місця є у селах Лелехівка та Синьків.
- Крім того, у селі Коростів, Стрийський район, є відпочинковий комплекс "Золота форель", де дозволено ловити рибу, а улов можна забирати з собою.
- Схоже місце є у селі Волосянка, що теж в Стрийському районі. Комплекс має назву "Вежа Ведмежа".