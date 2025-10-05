В результате боевых действий немало рек и водоемов в Украине пострадали. Речь идет о Северском Донецке и определенной части реки Днепр. А вот в реках Десна и Сейм сейчас наоборот наблюдают частичное восстановление популяций рыбы.

Что с объемами рыбы в водоемах Украины?

Для 24 Канала доктор сельскохозяйственных наук Игорь Грициняк рассказал, что во время полномасштабного вторжения наиболее пострадавшими стали отдельные водные объекты Украины, в частности бассейн реки Северский Донец и нижняя часть реки Днепр, где сейчас ведутся военные действия.

Зато по рекам Десны и Сейм, где летом 2024 года наблюдалась массовая гибель рыбы из-за поступления веществ с территории России, которые загрязняли воду, то по состоянию на середину 2025 года заметно восстановление промышленной ихтиофауны.

Игорь Грициняк Исполняющий обязанности директора Института рыбного хозяйства, академик НААН Такое восстановление происходит в результате миграционных процессов из придаточной сети. Представители ихтиофауны указанных рек, состояние популяций которых может быть оценено как критическое, нами не отмечены.

Специалист отмечает, что Институт рыбного хозяйства НААН осуществляет мониторинг только промысловых видов рыб, а потому состояние популяций редких и исчезающих видов рыб,, в реках Сейм и Десна до сих пор остается неизвестным.

Зато для основных рыбохозяйственных водных объектов днепровских водохранилищ (кроме Каховского) влияние военных действий имеет локальный характер и не вызвало существенных негативных последствий.

Обратите внимание! Ихтиофауна – это совокупность всех видов рыб, которые живут в определенной реке, море, озере, регионе или жили на Земле в давние геологические времена.

Какую рыбу можно поймать осенью этого года?

Если в сентябре хороший улов мог быть на плотву, линь или карпа, то в октябре стоит ожидать больший улов окуня или карася.

Интересно, что в ноябре стоит рассчитывать, что можно будет поймать чаще судака и щуку.

Кстати, рыбачить на щуку лучше в ветреную погоду, а вот на леща, сома и вяза – в теплые дни в начале месяца.

Обратите внимание! Чем холоднее погода, тем на большую глубину уходит рыба. Именно поэтому осенью рыбаки часто выбирают рыбалку именно с лодки.