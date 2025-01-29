Украина скоро будет выращивать тропические фрукты из-за изменений климата

Глобальное потепление, по мнению метеорологов, может приносить не только проблемы, но и пользу. Так, украинские аграрии скоро могут получить новые возможности и способы выращивания определенных культур.

Глобальное потепление дает новые возможности

Из-за глобальных изменений климата украинская аграрная отрасль может получить новые возможности, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком". В частности, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух говорит, что можно будет выращивать третий урожай зерновых и высаживать субтропические культуры.

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Сегодня, по словам метеоролога, украинские аграрии собирают два урожая зерновых – яровые сажают весной и озимые, которые высевают осенью. Но постепенно появляется окно для третьего урожая.

Озимые сейчас очень быстро созревают, в некоторых регионах – на месяц раньше, чем обычно. Вот после их уборки и можно было бы засевать третий урожай. Некоторые из фермеров уже так и делает, высаживая гречку. Если ее посадить в июне, после сбора первых озимых, то на октябрь она поспеет, поскольку сентябрь фактически стал еще одним летним месяцем,

– говорит Вера Балабух.

Тропические растения в Украине – не фантастика

По словам ученого, если текущие тенденции потепления климата сохранятся, то уже к концу века температурный режим, например, в Харькове, может быть таким, который есть сейчас в Крыму.

И на условной Тернопольщине можно будет выращивать субтропические культуры. Но все же есть одна большая проблема – у нас все еще остается высоким количество вторжений холодного воздуха весной,

– говорит метеоролог.

Обратите внимание! В то же время она отметила, что в этом вопросе могут помочь селекционеры, которые уже вывели новые сорта теплолюбивых растений, способных выживать в условиях украинского климата.