Аграриям выделят до 1000 гривен на гектар: кто и на что может получить новую поддержку

В Украине вступили в силу новые правила государственной поддержки сельхозпроизводителей в виде бюджетных субсидий на обрабатываемые угодья. Аграрии смогут получить средства на приобретение отечественных комплексных минеральных удобрений для выращивания собственной продукции.

Аграрии получили новую возможность для государственной поддержки

Вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 17 июня 2026 года № 803, сообщает Lexinform. Оно внесло изменения в порядок использования бюджетных средств для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

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Документ предусматривает возможность получения государственных средств аграриями, которые используют приобретенные комплексные минеральные удобрения украинского производства для выращивания собственной сельскохозяйственной продукции.

Под комплексными минеральными удобрениями в рамках программы понимается продукция, содержащая несколько основных элементов питания растений. В частности, речь идет об азоте, фосфоре, калии, магнии, сере, а также микроэлементах — марганце, боре, молибдене, цинке и меди.

Такие удобрения должны быть произведены в Украине с применением аммонийно-фосфатного метода производства.

Сколько средств смогут получить производители

Согласно обновленным правилам, бюджетные средства будут предоставляться аграриям без возмещения – в пределах средств, предусмотренных государственным бюджетом на соответствующий год.

Расчет субсидии будет производиться на 1 гектар обрабатываемых угодий, засеянных или засаженных сельскохозяйственными культурами в текущем году, а также на многолетние насаждения. Максимальная площадь, за которую один получатель может получить поддержку, составляет 10 тысяч гектаров.

Обратите внимание! Размер помощи будет определяться исходя из расчета закупки 7 тонн комплексных минеральных удобрений украинского производства на каждые 100 гектаров обрабатываемых земель. Максимальная сумма поддержки составляет до 1000 гривен. При этом аграрии смогут воспользоваться только одним из видов государственной поддержки, предусмотренных соответствующим порядком.

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