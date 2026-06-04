Фермерам будут компенсировать расходы на удобрения: правительство готовит новую программу поддержки

Украинские аграрии могут получить новый вид государственной поддержки уже в этом году. Правительство работает над механизмом частичной компенсации стоимости комплексных минеральных удобрений отечественного производства.

Для аграриев готовят новую программу компенсаций

Кабинет Министров Украины прорабатывает запуск нового инструмента финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, сообщает Департамент агропромышленного комплекса Сумской ОГА. Речь идет о частичном возмещении стоимости комплексных минеральных удобрений, произведенных в Украине.

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Соответствующий проект постановления подготовило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Документ предусматривает создание отдельного направления государственной помощи для хозяйств, которые используют отечественные удобрения для выращивания собственной сельскохозяйственной продукции.

Получить поддержку смогут как юридические лица, так и физические лица-предприниматели, основной деятельностью которых является производство сельскохозяйственной продукции. Важным условием станет приобретение комплексных минеральных удобрений украинского производства в текущем году.

Сколько средств смогут получить производители

Согласно проекту постановления, финансовая помощь будет предоставляться на безвозвратной основе. Размер компенсации составит 1 тысячу гривен за приобретение 7 тонн комплексных минеральных удобрений отечественного производства на каждые 100 гектаров обрабатываемых земель.

Таким образом правительство рассчитывает поддержать аграриев, уменьшить их производственные затраты и одновременно стимулировать спрос на продукцию украинских производителей удобрений.

Подача заявок на получение компенсации планируют осуществлять через Государственный аграрный реестр. Начало приема документов предварительно запланировано на 1 сентября.

ЕС на год отменил пошлины на удобрения: как это повлияет на фермеров и рынок

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз также решил временно отменить пошлины на ключевые азотные удобрения, которые используют в сельском хозяйстве их фермеры. В Брюсселе ожидают, что это поможет снизить расходы фермеров и одновременно сократить зависимость от поставок из России и Беларуси.

В ЕС напоминают, что рынок удобрений находится под давлением еще с 2021 года. Подорожание продукции напрямую повлияло на себестоимость выращивания сельхозкультур и, как следствие, на цены продовольствия.