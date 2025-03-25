Говядина продолжает стремительно дорожать: какие цены в магазинах Украины

Стоимость говяжьего гуляша продолжает расти на рынке Украины. Цены продолжают расти еще с начала 2025 года, и пока не показывают тенденции по снижению темпа роста.

Почему дорожает говядина на украинском рынке

В прошлом году говядина все время набирала стоимость, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. После довольно значительного новогоднего удешевления рост цен в 2025 году снова продолжился.

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В начале января средняя цена на говяжий гуляш составляла примерно 301 гривну. Однако сейчас цены выросли уже до 334 гривен за килограмм. За последний год говядина подорожала на 22%, а за месяц цены поднялись на 4%.

Обратите внимание! Причины дальнейшего роста стоимости говядины остаются такими, как и в предыдущем месяце: рост стоимости живца на перерабатывающих предприятиях, дальнейшее сокращение поголовья крупного рогатого скота, подорожание кормов и увеличение себестоимость откорма КРС.

Какие цены на говядину в магазинах

Специалисты УКАБ исследовали цены на говядину в крупнейших торговых сетях Украины:

Гуляш говядина, 1 килограмм