Могут ли соседи изменять границы смежных земельных участков по согласию

Нередко в сфере землепользования бывают случаи, когда соседи решают изменить границы своих земельных участков. Однако не все знают, разрешено ли это делать, согласно украинскому законодательству.

Можно ли самовольно изменять границы участков?

Юрист Артем Рипенко рассказал в комментарии 24 Каналу, что для юриста-земельщика ответов на вопрос "могут ли соседи изменять границы своих смежных участков по взаимному согласию" может быть достаточно много. Они, по его словам, будут зависеть от того, на каком праве (собственности, пользования) участки принадлежат "соседям" и собственно кто эти соседи есть, и в чем заключается их "согласие".

Однако специалист попытался привести примеры наиболее типичных ситуаций, которые могут возникнуть на практике.

Артем Рипенко доктор юридических наук, адвокат, партнер ЮК "Де-Юре" Так, если соседи являются владельцами граничащих между собой участков, действительно, так называемые фактические границы (забор, другое сооружение, зеленый забор и т.д.) могут быть определены, а также изменены и подвинуты по их согласию в порядке добрососедских отношений. Такие отношения регулируются нормами Главы 17 Земельного кодекса. Форма необходимого "согласия" законом не определена, поэтому уместным будет заключить соглашение в простой письменной форме, желательно также с приложениями в виде соответствующих планов.

Однако юрист отметил, что надо понимать следующее: если фактические границы участков соседей не совпадают с определенными в документах границами, со временем могут возникнуть сложности, которые могут завершиться спором в суде с проведением судебной земельной экспертизы и так далее.

Как менять границы по документам?

Если у соседей-собственников есть необходимость изменить границы самих земельных участков по документам, существует несколько механизмов, среди которых:

отчуждение части земельного участка в пользу соседа

части земельного участка в пользу соседа или передача ее в пользование, в частности путем установления земельного сервитута.

Такие меры уже предусматривают разработку соответствующей документации по землеустройству, а также могут потребовать нотариального удостоверения и регистрации прав в государственном реестре,

– отмечает Артем Рипенко.

Обратите внимание! Юрист отмечает, что сравнивая "упрощенный" добрососедский порядок и "полноценный", во многих случаях предпочтение следует отдать именно последнему. Несмотря на определенные дополнительные расходы, соседи которые хотят "подвинуть" границу соседнего участка с согласия соседа, все же получают полноценные документы, которые будет труднее обжаловать в суде.

