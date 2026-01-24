Чи можна самовільно змінювати межі ділянок?

Юрист Артем Ріпенко розповів у коментарі 24 Каналу, що для юриста-земельника відповідей на запитання "чи можуть сусіди змінювати межі своїх суміжних ділянок за взаємною згодою" може бути досить багато. Вони, за його словами, залежатимуть від того, на якому праві (власності, користування) ділянки належать "сусідам" та власне хто ці сусіди є, і в чому полягає їхня "згода".

Однак фахівець спробував навести приклади найбільш типових ситуацій, що можуть виникнути на практиці.

Артем Ріпенко доктор юридичних наук, адвокат, партнер ЮК "Де-Юре" Так, якщо сусіди є власниками межуючих між собою ділянок, дійсно, так звані фактичні межі (паркан, інша споруда, зелений паркан тощо) можуть бути визначені, а також змінені та посунуті за їхньою згодою в порядку добросусідських відносин. Такі відносини регулюються нормами Глави 17 Земельного кодексу. Форму необхідної "згоди" законом не визначено, тому доречним буде укласти угоду у простій письмовій формі, бажано також із додатками у вигляді відповідних планів.

Однак юрист зазначив, що треба розуміти наступне: якщо фактичні межі ділянок сусідів не збігаються із визначеними у документах межами, з часом можуть виникнути складнощі, що можуть завершитися спором у суді із проведенням судової земельної експертизи та таке інше.

Як змінювати межі за документами?

Якщо в сусідів-власників є потреба змінити межі самих земельних ділянок за документами, існує декілька механізмів, серед яких:

відчуження частини земельної ділянки на користь сусіда

частини земельної ділянки на користь сусіда чи передача її у користування, зокрема шляхом встановлення земельного сервітуту.

Такі заходи вже передбачають розробку відповідної документації із землеустрою, а також можуть потребувати нотаріального посвідчення та реєстрації прав у державному реєстрі,

– зазначає Артем Ріпенко.

Зверніть увагу! Юрист наголошує, що порівнюючи "спрощений" добросусідський порядок та "повноцінний", у багатьох випадках перевагу слід віддати саме останньому. Попри певні додаткові витрати, сусіди які хочуть "посунути" межу сусідньої ділянки за згоди сусіда, все ж отримують повноцінні документи, які буде важче оскаржити у суді.

