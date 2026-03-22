Установление границ земельного участка: сколько стоит и куда обращаться

Владельцы земли иногда сталкиваются с ситуациями, где необходимо установить границы земельного участка. Процедура не сложная, однако нужно знать, к кому обратиться с запросом.

Что такое граница участка и сколько стоит ее установить?

О том, как установить границы земельного участка, говорится на ресурсе Граница.

Граница земельного участка – это условная линия, которая объединяет между собой поворотные точки.

Обратите внимание! Поворотные точки – это межевые знаки, фиксирующие углы границ земельного участка на местности.

Считается, что так называемый конец одного участка является началом другого, соседского.

Вынос границ земельного участка нужен для:

оформления юридических операций с землей (продажа, покупка, аренда);

подготовка исков, связанных с нарушениями границ участка;

изменение действующих землепользований;

застройка или другие ландшафтные работы.

В то же время такая процедура поможет во время спорных ситуаций с соседями. Средняя стоимость в Украине колеблется от тысячи до 2,5 тысяч гривен.

Обратите внимание! Влияние на цену имеет регион и тарифы от компании, к которой обращаетесь, чтобы оформить услугу.

Цены колеблются от 3,5 до 5,5 тысячи гривен.

В общем вынесение границ происходит в 3 этапа:

сбор информации об участке;

полевые геодезические работы, когда непосредственно определяют границы;

подготовка документации.

Могут ли выполнить работы по вынесению границ в сельском совете?

По закону "О землеустройстве" определить границы может только сертифицированный инженер из юридических лиц или лиц-предпринимателей.

Иными словами помочь с межеванием участка может специалист чаще всего из частной компании. Инженеры поселковых советов фактически не имеют на это полномочий.

