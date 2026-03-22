Установление границ земельного участка: сколько стоит и куда обращаться
- Установление границ земельного участка в Украине стоит от 1 000 гривен в зависимости от региона и компании.
- Процедура включает сбор информации, геодезические работы и подготовку документации, и ее могут выполнять только сертифицированные инженеры.
Владельцы земли иногда сталкиваются с ситуациями, где необходимо установить границы земельного участка. Процедура не сложная, однако нужно знать, к кому обратиться с запросом.
Что такое граница участка и сколько стоит ее установить?
Граница земельного участка – это условная линия, которая объединяет между собой поворотные точки.
Обратите внимание! Поворотные точки – это межевые знаки, фиксирующие углы границ земельного участка на местности.
Считается, что так называемый конец одного участка является началом другого, соседского.
Вынос границ земельного участка нужен для:
- оформления юридических операций с землей (продажа, покупка, аренда);
- подготовка исков, связанных с нарушениями границ участка;
- изменение действующих землепользований;
- застройка или другие ландшафтные работы.
В то же время такая процедура поможет во время спорных ситуаций с соседями. Средняя стоимость в Украине колеблется от тысячи до 2,5 тысяч гривен.
Обратите внимание! Влияние на цену имеет регион и тарифы от компании, к которой обращаетесь, чтобы оформить услугу.
Цены колеблются от 3,5 до 5,5 тысячи гривен.
В общем вынесение границ происходит в 3 этапа:
- сбор информации об участке;
- полевые геодезические работы, когда непосредственно определяют границы;
- подготовка документации.
Могут ли выполнить работы по вынесению границ в сельском совете?
По закону "О землеустройстве" определить границы может только сертифицированный инженер из юридических лиц или лиц-предпринимателей.
Иными словами помочь с межеванием участка может специалист чаще всего из частной компании. Инженеры поселковых советов фактически не имеют на это полномочий.
Что еще нужно знать о земельных вопросах в 2026 году?
Хотя каждый украинец имеет право получить в пользование и оформить земельный участок, речь идет не обо всех видах земель. Так, например, действуют ограничения на приватизацию пляжей, парков, скверов, кладбищ, земель под железными дорогами.
Относительно земли, которую человек имеет как пай, нужно знать, что ее нельзя оформлять под застройку. Официально такой процедуры не существует. В то же время в законе есть несколько механизмов, которые помогут направить собственный земельный пай даже под строительство.