Що таке межа ділянки та скільки коштує її встановити?

Дивіться також Що робити, якщо межі ділянки у кадастрі не збігаються з фактичним межами

Межа земельної ділянки – це умовна лінія, яка поєднує між собою поворотні точки.

Зауважте! Поворотні точки – це межові знаки, що фіксують кути кордонів земельної ділянки на місцевості.

Вважається, що так званий кінець однієї ділянки є початком іншої, сусідської.

Винос меж земельної ділянки потрібен для:

  • оформлення юридичних операцій із землею (продаж, купівля, оренда);
  • підготовка позовів, пов'язаних із порушеннями меж ділянки;
  • зміна діючих землекористувань;
  • забудова чи інші ландшафтні роботи.

Водночас така процедура допоможе під час спірних ситуацій з сусідами. Середня вартість в Україні коливається від тисячі до 2,5 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Вплив на ціну має регіон і тарифи від компанії, до якої звертаєтесь, щоб оформити послугу.

Ціни коливаються від 3,5 до 5,5 тисячі гривень.

Загалом винесення меж відбувається у 3 етапи:

  • збір інформації щодо ділянки;
  • польові геодезичні роботи, коли безпосередньо визначають межі;
  • підготовка документації.

Чи можуть виконати роботи з винесення меж у сільській раді?

За законом "Про землеустрій" визначити межі може лише сертифікований інженер з юридичних осіб або осіб-підприємців.

Іншими словами допомогти з межуванням ділянки може спеціаліст найчастіше з приватної компанії. Інженери селищних рад фактично не мають на це повноважень.

Що ще потрібно знати про земельні питання у 2026 році?

  • Хоча кожен українець має право отримати в користування та оформити земельну ділянку, йдеться не про всі види земель. Так, наприклад, діють обмеження на приватизацію пляжів, парків, скверів, кладовищ, земель під залізницями.

  • Щодо землі, яку людина має як пай, потрібно знати, що її не можна оформлювати під забудову. Офіційно такої процедури не існує. Водночас у законі є кілька механізмів, які допоможуть спрямувати власний земельний пай навіть під будівництво.