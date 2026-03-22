Що таке межа ділянки та скільки коштує її встановити?

Дивіться також Що робити, якщо межі ділянки у кадастрі не збігаються з фактичним межами

Межа земельної ділянки – це умовна лінія, яка поєднує між собою поворотні точки.

Зауважте! Поворотні точки – це межові знаки, що фіксують кути кордонів земельної ділянки на місцевості.

Вважається, що так званий кінець однієї ділянки є початком іншої, сусідської.

Винос меж земельної ділянки потрібен для:

оформлення юридичних операцій із землею (продаж, купівля, оренда);

підготовка позовів, пов'язаних із порушеннями меж ділянки;

зміна діючих землекористувань;

забудова чи інші ландшафтні роботи.

Водночас така процедура допоможе під час спірних ситуацій з сусідами. Середня вартість в Україні коливається від тисячі до 2,5 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Вплив на ціну має регіон і тарифи від компанії, до якої звертаєтесь, щоб оформити послугу.

Так, наприклад, на ресурсі Украгрорегіон ціни прораховані відповідно до ситуації. Від банального встановлення меж та виїзду на об'єкт до розподілу землі у разі спорів. Ціни коливаються від 3,5 до 5,5 тисячі гривень.

Загалом винесення меж відбувається у 3 етапи:

збір інформації щодо ділянки;

польові геодезичні роботи, коли безпосередньо визначають межі;

підготовка документації.

Чи можуть виконати роботи з винесення меж у сільській раді?

За законом "Про землеустрій" визначити межі може лише сертифікований інженер з юридичних осіб або осіб-підприємців.

Іншими словами допомогти з межуванням ділянки може спеціаліст найчастіше з приватної компанії. Інженери селищних рад фактично не мають на це повноважень.

Що ще потрібно знати про земельні питання у 2026 році?