Как узаконить постройку на участке?

О том, как зарегистрировать самовольное строительство на собственной земле, говорится на ресурсе "БТИ Адвокат".

Сооружение, которое строят на участке, не выделенном под соответствующие цели и без соответствующих документов и проекта – считается самостроем (другими словами – самовольное строительство).

И несмотря на то, что в Украине такая практика довольно распространена – действия являются незаконными. В результате возведенный объект нельзя ввести в эксплуатацию, а одновременно – продать, подарить или заложить.

Обратите внимание! Такая недвижимость не пройдет государственную регистрацию, потому что ее возводили фактически без предварительного разрешения соответствующих органов власти.

Как отмечают на ресурсе, часто такие ситуации появляются из-за нежелания тратить время на подготовку документов. Расходы финансовые и временные на легализацию объектов часто превышают ресурсы на само строительство.

Чтобы узаконить здание есть 2 варианта действий:

обратиться в суд;

обратиться в органы государственной власти.

Органы местной власти обычно рассматривают заявление гражданина на узаконивание строительства и соответствующий пакет документов, к которому относятся:

копия технического паспорта на самостоятельно возведенную недвижимость;

документы, подтверждающие готовность объекта к эксплуатации;

акт технической экспертизы объекта.

В то же время можно обращаться за помощью к организациям, специализирующихся на таком виде деятельности. Так удастся сэкономить время и оформить необходимые документы по всем стандартам без лишних попыток.

Если же легализовать строительство через судебное решение – нужно подать заявление в местную администрацию.

Важно! Такой вариант подходит только для объектов, которые уже построили.

После решения суда должны предоставить разрешение на регистрацию права собственности – так же стройку зарегистрируют, сооружение будет законным.

Как зарегистрировать здание онлайн?

На сайте портала Дия есть отдельный раздел, который объясняет алгоритм подачи декларации. Это документ, касающийся готовности к эксплуатации самостоятельно построенного объекта на земельном участке соответствующего назначения.

Так на онлайн-оформление закладывают до 15 минут времени, а результаты можно будет получить в течение 10 дней. В частности есть возможность подать документ о готовности к эксплуатации таких объектов:

индивидуальных жилых домов;

садовых или дачных домов;

хозяйственных зданий и сооружений;

зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения.

Однако для такого формата регистрации понадобится электронная подпись.

