Украина сейчас находится в четверке крупнейших производителей грецкого ореха в мире. Этот продукт позволит конкурировать украинским производителям в мире.

Украинские орехи способны конкурировать

Украина в 2024-2025 годах заняла 4-е место в мире по производству грецкого ореха, вырастив ориентировочно 101 тыс. тонн, уступив лишь Китаю, США и Чили, передает 24 Канал со ссылкой на Киевскую школу экономики (KSE). По мнению экспертов, именно грецкий орех может стать флагманским продуктом аграрной интеграции Украины в ЕС.

Аналитики отмечают, что в 2023 году экспорт украинских грецких орехов оценивали в 77 миллионов долларов. В то же время отрасль только начала коммерциализироваться. До сих пор она была достаточно неформальная – более 95% орехов выращивают в частных домохозяйствах.

Это уникальная модель производства, абсолютно противоположная, например, американской - с использованием крупных промышленных садов в США,

– говорится в исследовании.

Интересно! По словам аналитиков, поддержка государства и доноров может существенно расширить отрасль. Так, грантовая программа "еРобота", покрывающая до 70% расходов на закладку садов, уже направила миллиарды гривен в ореховые культуры, благодаря чему они вошли в список садоводческих секторов, наиболее поддерживаемых. Оптимистичный прогноз на расширение дает опыт, когда в период 2018 – 2023 годов за госсубсидии было заложено почти 6 тысяч гектар новых садов.

Орехи являются очень перспективной экспортной культурой

В издании SEEDS отметили, что аналитики также обратили внимание на то, что экспортная стоимость орехов увеличивается примерно в 4 раза за счет переработки. Очищенные орехи продаются почти вчетверо дороже неочищенных, и в 2023 году 72% украинского экспорта грецких орехов сформировали именно они. Основные рынки сбыта - ЕС (58% выручки), Турция.

Грецкий орех – одна из самых перспективных экспортных культур Украины. Он может стать флагманским продуктом аграрной интеграции Украины в ЕС. Даже несмотря на войну, фрагментированное производство и политические вызовы, наши производители способны составить конкуренцию ведущим европейским. Для этого нужно обеспечить предпринимателей саженцами и консультациями. В то же время надо делать отрасль соответствующей требованиям ЕС,

– считают аналитики KSE.

По мнению исследователей, чтобы ускорить развитие сектора и увеличить объемы прибыли экспортеров, нужно решить прежде всего две проблемы: дефицит качественных саженцев и низкие стандарты производства и хранения, влияющие на качество продукта.

Важно! Также, по мнению экспертов, импорт саженцев не решит первой проблемы. Саженцы, которые импортируют из Франции и Молдовы, основном плохо приживаются на украинских почвах. Другой вопрос – плесень и токсины, которые образуются в результате неравномерной сушки или неправильного хранения и является ключевым барьером для повышения эффективности отрасли и глубокой интеграции в ЕС.

