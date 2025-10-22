Секреты грибников: где в Украине искать грибные места

Сейчас для многих украинцев выезд по грибы в лес является довольно популярным видом хобби. Впрочем, чтобы вечером в корзине был хороший "улов", надо знать грибные места.

Где искать грибные места?

Кое-где в Украине найти места, где растет действительно много съедобных грибов бывает довольно непросто, поэтому журналисты 24 Канала спросили, где искать грибы у профильного специалиста, миколога Остапа Богославца.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Как таковых правил нет. Единственное, что стоит заметить, что большинство съедобных грибов растет именно в лесу, поэтому стоит искать их именно там.

Ученый утверждает, что любой лес требует грибов как компаньонов и организмов, которые через специальную связь с корнями (так называемая микориза) поставляют растениям воду и растворенные в ней минералы.

Важно! Остап Богославец отмечает, что древесные растения зависимы от таких вещей, поэтому теоретически в любом лесу можно найти грибы. Но здесь нужно выбирать места, которые будут не загрязненными.

При какой температуре грибы растут лучше всего?