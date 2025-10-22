Укр Рус
Агро 24 Агроновини Секрети грибників: де в Україні шукати грибні місця
22 жовтня, 10:53
3

Секрети грибників: де в Україні шукати грибні місця

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Міколог Остап Богославець пояснює важливість грибів для лісу через зв'язок з коренями рослин.
  • Рекомендується шукати їстівні гриби в незабруднених лісах, адже теоретично вони можуть бути у будь-якому лісі.

Зараз для багатьох українців виїзд по гриби у ліс є доволі популярним видом хобі. Втім, щоб увечері в кошику був хороший "улов", треба знати грибні місця.

Де шукати грибні місця?

Подекуди в Україні знайти місця, де росте справді багато їстівних грибів буває доволі непросто, тому журналісти 24 Каналу запитали, де шукати гриби у профільного фахівця, міколога Остапа Богославця

Читайте також Скільки днів після дощу ростуть гриби 

 

Остап Богославець

Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Як таких правил немає. Єдине, що варто зауважити, що більшість їстівних грибів росте саме у лісі, тому варто шукати їх саме там.

Вчений стверджує, що будь-який ліс потребує грибів як компаньйонів та організмів, які через спеціальний зв'язок з коренями (так звана мікориза) постачають рослинам воду та розчинені у ній мінерали.

Важливо! Остап Богославець зазначає, що деревні рослини залежні від таких речей, тому теоретично у будь-якому лісі можна знайти гриби. Але тут потрібно обирати місця, які будуть не забрудненими.

За якої температури гриби ростуть найкраще?

  • Для первинного росту грибів необхідна температура 25 – 27 градусів Цельсія, а після появи грибної нитки — 13 – 16 градусів Цельсія.

  • Взимку можна зустріти зимовий опеньок та гриби муер, які використовуються в азійській кухні.

  • Також взимку збирають зимові опеньки.