Секрети грибників: де в Україні шукати грибні місця

Зараз для багатьох українців виїзд по гриби у ліс є доволі популярним видом хобі. Втім, щоб увечері в кошику був хороший "улов", треба знати грибні місця.

Де шукати грибні місця?

Подекуди в Україні знайти місця, де росте справді багато їстівних грибів буває доволі непросто, тому журналісти 24 Каналу запитали, де шукати гриби у профільного фахівця, міколога Остапа Богославця.

Читайте також Скільки днів після дощу ростуть гриби

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Як таких правил немає. Єдине, що варто зауважити, що більшість їстівних грибів росте саме у лісі, тому варто шукати їх саме там.

Вчений стверджує, що будь-який ліс потребує грибів як компаньйонів та організмів, які через спеціальний зв'язок з коренями (так звана мікориза) постачають рослинам воду та розчинені у ній мінерали.

Важливо! Остап Богославець зазначає, що деревні рослини залежні від таких речей, тому теоретично у будь-якому лісі можна знайти гриби. Але тут потрібно обирати місця, які будуть не забрудненими.

За якої температури гриби ростуть найкраще?