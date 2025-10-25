Эти лайфхаки важно знать: как найти грибные места

Осенью многие люди "выбираются" на грибы. Чтобы вернуться домой с полными корзинами, важно Знать определенные нюансы. В частности, как найти грибное место.

Где растет больше всего грибов?

В разговоре с 24 Каналом миколог Остап Богославец рассказал, что на самом деле секретных локаций для поиска грибов нет.

Читайте также Ценовой шок в магазинах: россияне массово отказываются от привычных продуктов

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Как таковых правил нет. Единственное, что стоит заметить, что большинство съедобных грибов растет именно в лесу, поэтому стоит искать их именно там.

Ученый отмечает, что лесу необходимы грибы. Дело в том, что они через специальную связь с корнями (микоризу) они поставляют растениям:

воду;

минералы.

Обратите внимание! Остап указывает, что при выборе места для сбора грибов, важно выбирать незагрязненные участки.

Что нужно знать, чтобы собирать грибы в Украине?