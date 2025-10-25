Ці лайфхаки важливо знати: як знайти грибні місця
- Міколог Остап Богославець стверджує, що секретних локацій для пошуку грибів немає.
- Для збору грибів важливо обирати незабруднені ділянки лісу.
Восени багато людей "вибирається" на гриби. Аби повернутися додому з повними кошиками, важливо знати певні нюанси. Зокрема, як знайти грибне місце.
Де росте найбільше грибів?
У розмові з 24 Каналом міколог Остап Богославець розповів, що насправді секретних локацій для пошуку грибів немає.
Читайте також Ціновий шок у магазинах: росіяни масово відмовляються від звичних продуктів
Як таких правил немає. Єдине, що варто зауважити, що більшість їстівних грибів росте саме у лісі, тому варто шукати їх саме там.
Вчений зауважує, що лісу необхідні гриби. Річ у тім, що вони через спеціальний зв'язок з коренями (мікоризу) вони постачають рослинам:
- воду;
- мінерали.
Зверніть увагу! Остап вказує, що при виборі місця для збору грибів, важливо обирати незабруднені ділянки.
Що потрібно знати, аби збирати гриби в Україні?
В Україні заборонено збирати деякі види грибів. Йдеться про ті, що належать до Червоної книги. Наприклад, боровик бронзовий почав зникати через те, що його часто плутають з білими грибами. За таке порушення передбачено штраф: від 425 до 5 100 гривень
Восени найбільша ймовірність знайти гриби. Річ у тім, що в цю пору року оптимальний рівень опадів. Адже для росту грибі вважливий баланс між вологістю та температурою повітря.