Как быстро после дождя растут грибы: когда идти собирать

Поход в лес по грибы – хороший способ оторваться от ежедневных проблем и дать нервной системе передышку. Однако лучше всего ехать по грибы спустя некоторое время после дождя.

Как дожди усиливают рост грибов?

Миколог Остап Богославец в разговоре с журналистами 24 Канала рассказал, что не после каждого дождя идет волна плодоношения грибов. Этот процесс зависит от ряда факторов.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Конечно, что вероятность того, что после дождя в лесу таки появятся грибы больше. Но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого. В то же время грибов летом может быть и не меньше, чем осенью.

Обратите внимание! Однако, по словам специалиста, белые грибы собирают именно осенью. Грибы начинают расти через 2 – 3 дня после дождя, когда почва насыщается влагой, но важно учитывать тип гриба, поскольку время созревания может варьироваться от нескольких часов до нескольких недель. На скорость роста также влияют температура воздуха и другие погодные условия, поэтому лучшее время для сбора – 2 – 5 дней после осадков.

Где больше всего белых грибов: места для тихой охоты в октябре?