Где искать белые грибы в Украине?

Растут белые грибы в разных местах: в лиственных и хвойных лесах, возле лесных троп и т.д., передает 24 Канал со ссылкой на Киевское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Таким образом, искать белые грибы стоит там, где растут сосны, ели, березы, буки и тому подобное.

Традиционно собирают белые грибы с июня по октябрь, рекомендуется собирать их с шляпкой диаметром до 4 сантиметров, примерно пятидневного возраста.

Белые грибы растут семьями, поэтому в сосновых борах часто случается находить в одном месте до 17 и более разных по возрасту боровиков.

В то же время в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины объясняется, что в заповедных зонах национальных природных парках запрещается любая хозяйственная деятельность, и использование природных ресурсов, в частности сбор грибов.

В частности речь идет о природных заповедниках, как "Горганы", или национальный парк, например "Синевир".

Важно! Собирать грибы нельзя возле трасс и возле промышленных районов из-за того, что все виды грибов являются сильными природными сорбентами, а значит впитывают в себя токсичные вещества.

Какие есть правила поиска грибных мест в лесу?