Де шукати білі гриби в Україні?

Ростуть білі гриби у різних місцях: в листяних та хвойних лісах, біля лісових стежок тощо, передає 24 Канал з посиланням на Київське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Таким чином, шукати білі гриби варто там, де ростуть сосни, ялини, берези, буки тощо.

Традиційно збирають білі гриби з червня по жовтень, рекомендується збирати їх з шапинкою діаметром до 4 сантиметрів, приблизно п'ятиденного віку.

Білі гриби ростуть родинами, тому у соснових борах часто трапляється знаходити в одному місці до 17 й більше різних за віком боровиків.

Водночас в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України пояснюється, що у заповідних зонах національних природних парках забороняється будь-яка господарська діяльність, та використання природних ресурсів, зокрема збір грибів.

Зокрема йдеться про природні заповідники, як "Горгани", чи національний парк, як-от "Синевир".

Важливо! Збирати гриби не можна біля трас та біля промислових районів через те, що всі види грибів є сильними природними сорбентами, а отже вбирають в себе токсичні речовини.

Які є правила пошуку грибних місць в лісі?