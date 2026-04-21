Украинские яблоки под угрозой: импорт из Южного полушария давит на цены

На украинский рынок в ближайшее время может обвалиться дополнительный объем импортных яблок. Это создает серьезное давление на цены и усложняет позиции отечественных производителей.

Импортные поставки усиливают конкуренцию

На мировые рынки уже выходят первые партии яблок из Бразилии, Чили и Южно-Африканской Республики, сообщает AgroTimes. Особенно активна Бразилия, где урожай в этом сезоне вырос примерно на 20% и характеризуется высоким качеством.

Дополнительным фактором давления остаются значительные запасы яблок в Польше, которые также постепенно будут поступать в продажу. В результате предложение на рынке существенно возрастет и наложится на остатки украинской продукции.

Как отмечает Владимир Гуржий, такая ситуация формирует избыток предложения, что автоматически усиливает конкуренцию и создает предпосылки для снижения цен.

Сезонный фактор и риски для украинских экспортеров

Дополнительную сложность создает сезонность: украинские яблоки из хранилищ выходят на рынок одновременно со свежей продукцией из Южного полушария. При одинаковой стоимости покупатели преимущественно выбирают более свежий импортный товар.

Это повышает требования к качеству украинских яблок и существенно усложняет переговоры с покупателями. Кроме того, страны-экспортеры, такие как Южно-Африканская Республика, Чили и Новая Зеландия, поставляют на глобальный рынок в десятки раз больше продукции, чем Украина.

В таких условиях окно для выгодной продажи существенно сужается. Задержка с реализацией может привести к накоплению запасов и дальнейшему падению цен на внутреннем и внешнем рынках.

Обратите внимание! Ранее сообщалось, что в 2025 календарном году Украина впервые с 2017 года зафиксировала отрицательное сальдо внешней торговли яблоками – импорт превысил экспорт как в физических объемах, так и в денежном измерении.

