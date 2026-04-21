Украинские яблоки под угрозой: импорт из Южного полушария давит на цены
- Дополнительный объем импортных яблок из Южного полушария создает серьезное давление на цены на украинском рынке.
- Значительные запасы яблок в Польше и рост импорта из Бразилии, Чили и Южно-Африканской Республики усиливают конкуренцию, что может привести к снижению цен на отечественную продукцию.
На украинский рынок в ближайшее время может обвалиться дополнительный объем импортных яблок. Это создает серьезное давление на цены и усложняет позиции отечественных производителей.
Импортные поставки усиливают конкуренцию
На мировые рынки уже выходят первые партии яблок из Бразилии, Чили и Южно-Африканской Республики, сообщает AgroTimes. Особенно активна Бразилия, где урожай в этом сезоне вырос примерно на 20% и характеризуется высоким качеством.
Дополнительным фактором давления остаются значительные запасы яблок в Польше, которые также постепенно будут поступать в продажу. В результате предложение на рынке существенно возрастет и наложится на остатки украинской продукции.
Как отмечает Владимир Гуржий, такая ситуация формирует избыток предложения, что автоматически усиливает конкуренцию и создает предпосылки для снижения цен.
Сезонный фактор и риски для украинских экспортеров
Дополнительную сложность создает сезонность: украинские яблоки из хранилищ выходят на рынок одновременно со свежей продукцией из Южного полушария. При одинаковой стоимости покупатели преимущественно выбирают более свежий импортный товар.
Это повышает требования к качеству украинских яблок и существенно усложняет переговоры с покупателями. Кроме того, страны-экспортеры, такие как Южно-Африканская Республика, Чили и Новая Зеландия, поставляют на глобальный рынок в десятки раз больше продукции, чем Украина.
В таких условиях окно для выгодной продажи существенно сужается. Задержка с реализацией может привести к накоплению запасов и дальнейшему падению цен на внутреннем и внешнем рынках.
Обратите внимание! Ранее сообщалось, что в 2025 календарном году Украина впервые с 2017 года зафиксировала отрицательное сальдо внешней торговли яблоками – импорт превысил экспорт как в физических объемах, так и в денежном измерении.
Экспорт украинских яблок меняется: какие рынки теперь в приоритете?
Украинский экспорт яблок уменьшает поставки в страны Ближнего Востока из-за изменения спроса и конкуренции, в частности в ОАЭ и Саудовской Аравии.
Растет интерес к новым рынкам, таких как Сирия, Турция, Ирак и страны Центральной Азии, где популярны сорта Golden Delicious и Red Delicious.