Украина в прошлом году резко увеличила импорт помидоров и огурцов: а сколько выросли поставки

В 2025 году Украина существенно нарастила импорт тепличных овощей, в частности помидоров и огурцов. Крупнейшим поставщиком в обоих сегментах остается Турция, которая еще больше усилила свои позиции.

Откуда в Украину завозили больше всего помидоров и огурцов?

В 2025 году Украина увеличила импорт помидоров на 32,5% – до 104,82 тысячи тонн, сообщает EastFruit по данным Государственной таможенной службы. В то же время импорт огурцов вырос на 46,3%, до 70,82 тысячи тонн по сравнению с 2024 годом.

Читайте также Цены на морковь в Украине растут уже 2-ю неделю подряд: какова причина подорожания

В денежном выражении импорт помидоров вырос на 31,6% и достиг 140,84 миллиона долларов США. Объемы ввоза огурцов в стоимостном выражении увеличились на 38,8% – до 89,14 миллиона долларов США.

Основным поставщиком помидоров в 2025 году была Турция, на которую приходилось 82,3% всех импортных поставок в денежном измерении. Далее следуют Польша с долей 7,3% и Нидерланды – 1,9%. Среди крупнейших экспортеров огурцов в Украину также лидирует Турция с долей 83,5%, за ней Румыния – 7,6% и Польша – 4,6%, сообщает "Интерфакс-Украина".

Обратите внимание! Для сравнения, в 2024 году доля Турции в импорте помидоров составляла 77,3%, а в импорте огурцов – 73,6%. Таким образом, по итогам 2025 года турецкие поставщики существенно усилили свои позиции в обоих товарных сегментах.

Как изменился экспорт украинских овощей?

В то же время экспорт помидоров из Украины в 2025 году сократился на 31,2% – до 553 тонн. Основными направлениями поставок стали Молдова с долей 61,5%, Польша – 34,1% и Румыния – 1,1%.

Поставки украинских огурцов на внешние рынки, наоборот, выросли на 19,7% и достигли 3,76 тысячи тонн. Крупнейшими покупателями оставались Польша с долей 54,5%, Эстония – 36,4% и Молдова – 7,5%.

Интересно! Ранее стало известно, что в июле 2025 года Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт свежих огурцов и помидоров из Турции в размере 20,1% и 26,9% соответственно сроком на 5 лет. Меры были введены для защиты украинских производителей от демпингового импорта, который нанес ущерб отечественным тепличным хозяйствам.

Тепличные огурцы в Украине подорожали: что толкает цены вверх?