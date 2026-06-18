Украинское сливочное масло теряет позиции: рынок оказался под давлением со стороны Польши

Украинский рынок сливочного масла переживает непростой период из-за низких цен и снижения рентабельности производства. Дополнительное давление на отрасль оказывают импортная продукция и ухудшение условий экспорта.

Производителям становится всё сложнее зарабатывать

По оценкам аналитиков ИНФАГРО, ситуация на украинском рынке сливочного масла остается напряженной. Низкий уровень цен негативно сказывается на рентабельности производства, из-за чего многие предприятия сталкиваются со снижением прибыли.

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Положительные финансовые результаты в настоящее время демонстрируют преимущественно компании, имеющие доступ к более дешевому сырью. В то же время производители фасованного масла пытаются поддерживать объемы реализации благодаря активному продвижению продукции и маркетинговым кампаниям.

Эксперты отмечают, что конкуренция на рынке усиливается, а производителям становится все труднее удерживать стабильные позиции как внутри страны, так и на внешних рынках.

Польское масло усиливает конкуренцию

Одним из главных факторов давления на украинских производителей остается продукция из Польши. Польское масло активно конкурирует не только на украинском рынке, но и в странах Европейского Союза, где традиционно работают украинские экспортеры.

Из-за снижения цен на масло в Европе возможности для украинского экспорта существенно сузились. В результате объемы поставок продукции за рубеж продолжают сокращаться.

Несмотря на проблемы с внешними сбытом, внутренний рынок остается более привлекательным для реализации продукции. Именно поэтому часть производителей не спешит продавать большие объемы масла, рассчитывая на улучшение рыночной ситуации в будущем.

В то же время импорт фасованного масла из европейских стран постепенно растет. Благодаря более низким ценам такая продукция нередко обходится дешевле украинских аналогов даже во время акционных распродаж, что еще больше обостряет конкуренцию на рынке.

Почему украинские производители масла оказались под давлением

Недавно мы сообщали, что мировой рынок сливочного масла демонстрирует признаки подорожания, однако украинские производители пока не получают от этого выгоды. Из-за накопления запасов и слабого экспорта компании вынуждены снижать цены и искать новые рынки сбыта.

Производители вынуждены корректировать внутренние цены в сторону понижения. Экспортеры отмечают, что даже некоторое подорожание масла в Европе не сделало продажу украинской продукции на этом рынке проще или прибыльнее.