До конца следующего года доля импортного сыра может достичь более 60%

В Украине продолжает сокращаться производство молочной продукции. Сыр стал продуктом, производство которого упало едва ли не больше всего, из-за чего постоянно растет импорт.

Импорт сыров может сильно вырасти

В 2025 году в Украине рекордно вырос объем импорта сыров: только за первый квартал поставки этого продукта из-за рубежа выросли на четверть, а иногда и на 30%, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦЕНЗОР.НЕТ. Эксперты рынка уверяют, если ситуация не изменится, то доля импорта до конца 2026 года может превысить 60%, что ударит по украинским заводам и в конце концов приведет к их закрытию.

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Генеральный директор ЧАО "Дубномолоко" Агнесса Монашко рассказала, что в результате роста импорта происходит соответствующее сокращение доли на рынке сыров украинских производителей. Это в свою очередь уже заставляет сыроделов сокращать производство.

Сокращение производства увеличивает затраты на единицу продукта, что приводит к увеличению себестоимости, а соответственно рост цены и еще большей потери конкурентоспособности в борьбе с импортным продуктом,

– отмечает эксперт.

Как уменьшить зависимость от импорта

В Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ) подчеркивают, что украинским сырным заводам надо обратить внимание на рекламу собственного производства и популяризацию продукции. Исполнительный директор СМПУ Арсен Дидура добавил, что для производителей сыра важной была бы государственная поддержка.

В частности, государство может внести изменения в программу "Национального кэшбек" – увеличить его с 10% до 30% тем отраслям, которые нуждаются в поддержке больше всего. В молочном секторе такой отраслью является сырная. Изменение программы привлекло бы внимание потребителей к отечественному производителю, а заводы получили бы необходимую поддержку.

Важно! Иначе, отмечают в СМПУ, Украина может потерять собственное сырное производство, что лишит бюджет налогов, а общины – рабочих мест.