Почему цены на сыр не падают

Самый тяжелый период для украинских сыроделов уже прошел, с падением цен на сырье рентабельность производства сыров увеличивается, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфагро". В то же время торговые сети часто закладывают около 25% наценки.

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Стимулируя продажи, операторы могут себе позволить широкое использование акционных продаж со снижением цен, которое часто достигает 25%, но базовые прайсы остаются неизменными. Если с осени снова подорожает сырье, то сыроделы будут иметь "запас прочности", чтобы не поднимать цены снова. В таком случае они просто смогут уменьшить объемы продаж сыра через акции.

Магазины специально держат высокую планку цен

Эксперты считают, что торговые сети не хотят уступить своей маржинальностью и часто закладывают около 25% наценки. Они отмечают, что как для такого дорогого товара, это слишком много.

В странах ЕС торговые наценки сетей значительно скромнее. Например, в Венгрии недавно были введены ограничения наценки супермаркетов до 10% на 30 пищевых продуктов, из них 10 видов молочных, в том числе сыр.

Обратите внимание! В издании отмечают, что существенные акционные ценовые скидки на отечественные сыры и укрепление курса евро оказали определенное влияние на уменьшение объемов импорта товара. Это позволяет украинским производителям постепенно увеличивать выпуск сыра. Хотя производственные показатели в первом квартале еще остаются пока скромнее, чем в прошлом году.