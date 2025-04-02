Чому ціни на сир не падають

Найважчий період для українських сироварів вже минув, з падінням цін на сировину рентабельність виробництва сирів збільшується, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інфагро". Водночас торгівельні мережі часто закладають близько 25% націнки.

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Стимулюючи продажі, оператори можуть собі дозволити широке використання акційних продажів зі зниженням цін, яке часто сягає 25%, але базові прайси залишаються незмінними. Якщо з осені знову подорожчає сировина, то сировари будуть мати "запас міцності", щоб не піднімати ціни знову. В такому випадку вони просто зможуть зменшити обсяги продажів сиру через акції.

Магазини спеціально тримають високу планку цін

Експерти вважають, що торгівельні мережі не хочуть поступитися своєю маржинальністю і часто закладають близько 25% націнки. Вони наголощують, що як для такого дорогого товару, це надто багато.

В країнах ЄС торговельні націнки мереж значно скромніші. Наприклад, в Угорщині недавно були запроваджені обмеження націнки супермаркетів до 10% на 30 харчових продуктів, з них 10 видів молочних, у тому числі сир.

Зверніть увагу! У виданні зазначають, що суттєві акційні цінові знижки на вітчизняні сири та зміцнення курсу євро справили певний вплив на зменшення обсягів імпорту товару. Це дозволяє українським виробникам поступово збільшувати випуск сиру. Хоча виробничі показники у першому кварталі ще залишаються поки що скромнішими, ніж торік.