Яка причина здорожчання сиру в Україні

Протягом минулого року хоч і відбувалися коливання цін на сир на українському ринку, однак вони мали в основному сезонний характер і не виходили за значні рамки, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Однак з кінця листопада 2024 року ціни на сир різко поповзли угору, і досі не збираються зупинятись.

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Ще наприкінці листопада минулого року кілограм сиру голландського у середньому можна було купити за 469 гривень. Наразі ж ціна сягає 592 гривень за кілограм, що дорожче на 123 гривні. Протягом останнього року сир здорожчав на 22%, а за останній місяць ціна зросла на 7% і продовжує стрімко зростати.

Важливо! За словами аналітиків УКАБ, вартість молочних продуктів за останній місяць зросла у кожному сегменті. Основною причиною зростання цін став сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов. Проте за даними УКАБ, закупівельні ціни молока-сировини вже знизились на 5 – 6%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого місяця, що відображає позитивні тенденції у галузі.

Скільки коштує масло у магазинах

Спеціалісти УКАБ дослідили ціни на масло у найбільших торгівельних мережах України:

Комо Голландія, 160 грамів

АТБ – 80,90 гривні;

– 80,90 гривні; Сільпо – 76 гривень;

– 76 гривень; Ашан – 85,60 гривні;

– 85,60 гривні; Novus – 77 гривень;

– 77 гривень; Мегамаркет – 90 гривень;

– 90 гривень; Metro – 81 гривня;

Ферма Голландський брусковий, 150 грамів

Сільпо – 97,30 гривні;

– 97,30 гривні; Ашан – 95,30 гривні;

– 95,30 гривні; Мегамаркет – 100 гривень;

– 100 гривень; Metro – 99,30 гривні;

Пирятин Голландський брусковий, 150 грамів

Сільпо – 97,50 гривні;

– 97,50 гривні; Ашан – 104 гривні;

– 104 гривні; Novus – 99 гривень;

– 99 гривень; Мегамаркет – 93,80 гривні;

– 93,80 гривні; Metro – 79,40 гривні.

Зверніть увагу! Аналітики говорять, що протягом наступних тижнів вартість молочних продуктів повинна залишитися сталою. Збільшення надоїв молока (пропозиції) повинно змінити цінову ситуацію на ринку, проте це слід очікувати з настанням тепла (кінець квітня). Також подальші ціни на молочні продукти будуть залежати від купівельної спроможності населення.