Молочна продукція дорожчає у світі

У лютому індекс цін на молочну продукцію ФАО склав 148,7 пункту, повідомляє 24 Канал із посиланням на ФАО. Це на 4% вище, ніж у січні цього року й на 23,2% – ніж у січні 2024 року.

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Це зростання зумовлювалося підвищенням цін на всі основні види молочної продукції, повідомили у ФАО.

Третій місяць поспіль зростають світові ціни на сир: як порівняти з січневим показником, на 4,7%. Це зумовлювалося активним імпортним попитом в умовах, коли відновлення обсягів виробництва в Європі збіглося з сезонним зниженням виробництва в країнах Океанії.

Котирування сухого незбираного молока також зросли (на 4,4%) проти січня завдяки сталому високому попиту, попри уповільнення виробництва в Океанії.

Чому дорожчає масло у світі

Відновилися світові ціни на вершкове масло: +2,6%, якщо порівняти з січнем. Цьому сприяло сезонне зниження виробництва молока в країнах Океанії за високого попиту на внутрішніх і світових ринках.

Проти попереднього місяця на 1,8% підвищилися ціни на знежирене сухе молоко, бо сезонне зростання виробництва в Європі було нівельоване скороченням виробництва в Океанії.