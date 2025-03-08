Яка ситуація на ринку молочних продуктів

Одними з "найпроблемніших" продуктів на українському ринку з минулого року є молочна продукція, повідомляє 24 Канал. Споживча інфляція на ці товари зросла найбільше за рік.

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Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка розповів у коментарі 24 Каналу, що в Україні за січень 2025 року виробили 452,7 тисячі тонн молока, що на -1,8% менше, ніж в січні 2024 року. А якщо аналізувати 2024 рік, то за січень-грудень було вироблено 7 212,7 тисячі тонн молока, що на -2,9% менше, ніж в 2023 році.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Варто зазначити, що підприємства за 2024 рік змогли збільшити виробництво на +5,1% до 2 952,1 тисячі тонн, що не скажеш про господарства населення, тут виробництво знизилось на -7,8% до 4 260,6 тисячі тонн. Й ситуація зрозуміла, адже поголів'я ВРХ та корів доволі стрімко зменшується. На 1 січня 2025 року кількість корів становить 1,17 млн голів, що на -6,7% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Чи варто чекати зниження цін на "молочку"

За словами Максима Гопки, протягом останнього року поголів'я корів знизилося в господарствах населення на -9,7%, а в підприємствах на -1%. Тобто основне зниження поголів'я відбувається в господарствах населення, що прямо пропорційно впливає й на зменшення надоїв й на загальне виробництво.

На жаль, тенденція до зниження поголів'я продовжиться, проте воно буде не суттєвим, адже попит на українські молочні продукти залишається стабільним.

Вартість вершкового масла та сирів може знизитися, тільки якщо ціни на молоко-сировину продовжать знижуватися й надалі, але збільшення вартості кормів, порівняно з минулим роком, підтримуватимуть ціни для виробників, а отже, й для кінцевих споживачів,

– говорить аналітик.

Де в Україні виготовляють найбільше молочних продуктів

За словами експерта, найбільшими виробниками молока в Україні у 2024 році були такі області: