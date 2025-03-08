Какова ситуация на рынке молочных продуктов

Одними из самых "проблемных" продуктов на украинском рынке с прошлого года являются молочная продукция, сообщает 24 Канал. Потребительская инфляция на эти товары выросла больше всего за год.

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Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка рассказал в комментарии 24 Каналу, что в Украине за январь 2025 года произвели 452,7 тысячи тонн молока, что на -1,8% меньше, чем в январе 2024 года. А если анализировать 2024 год, то за январь-декабрь было произведено 7 212,7 тысячи тонн молока, что на -2,9% меньше, чем в 2023 году.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Стоит отметить, что предприятия за 2024 смогли увеличить производство на +5,1% до 2 952,1 тысячи тонн, что не скажешь о хозяйствах населения, здесь производство снизилось на -7,8% до 4 260,6 тысячи тонн. И ситуация понятна, ведь поголовье КРС и коров довольно стремительно уменьшается. На 1 января 2025 года количество коров составляет 1,17 млн голов, что на -6,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Стоит ли ждать снижения цен на "молочку"

По словам Максима Гопки, в течение последнего года поголовье коров снизилось в хозяйствах населения на -9,7%, а в предприятиях на -1%. То есть основное снижение поголовья происходит в хозяйствах населения, что прямо пропорционально влияет и на уменьшение надоев и на общее производство.

К сожалению, тенденция к снижению поголовья продолжится, однако оно будет не существенным, ведь спрос на украинские молочные продукты остается стабильным.

Стоимость сливочного масла и сыров может снизиться, только если цены на молоко-сырье продолжат снижаться и в дальнейшем, но увеличение стоимости кормов, по сравнению с прошлым годом, поддерживать цены для производителей, а следовательно, и для конечных потребителей,

– говорит аналитик.

Где в Украине производят больше всего молочных продуктов

По словам эксперта, крупнейшими производителями молока в Украине в 2024 году были такие области: