Закупочные цены на молоко падают

Аналитик Георгий Кухалейшвили рассказал, что по состоянию на 24 февраля средняя закупочная цена молока экстрасорта составляла 16,80 гривны за килограмм без НДС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ассоциацию производителей молока". Это на 60 копеек меньше, чем месяц назад.

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Молоко высшего сорта стоило 16,65 гривны за килограмм (-30 копеек), а первого сорта – 16 гривен за килограмм (-40 копеек). В общем средневзвешенная цена на все сорта снизилась до 16,60 гривны за килограмм (-48 копеек).

Обратите внимание! Фактором давления на закупочные цены остается низкая покупательная способность украинцев и уменьшение потребления молочной продукции на внутреннем рынке. Потребители не были готовы к росту цен в конце 2024 года, что повлекло сокращение спроса.

Какие прогнозы по ценам на ближайшее время

По прогнозам, до 1 марта средняя закупочная цена может опуститься до 16,40 – 15,50 гривны за килограмм без НДС. В то же время акционные скидки на молочную продукцию в марте могут оживить рынок и поддержать цены.

Дальнейшая динамика будет зависеть от решений ЕС о продлении беспошлинного экспорта украинской молочной продукции. Если будут восстановлены квоты, это может привести к сокращению экспорта, рост излишков молока на внутреннем рынке и дальнейшему снижению закупочных цен.

Интересно! С июня 2025 года ожидается увеличение производства молока вследствие запуска новых молочных ферм на Западе Украины. Это может усилить давление на рынок, однако частично ситуацию уравновесит запуск в четвертом квартале 2025 года обновленного предприятия "Гадячсыр", которое сможет перерабатывать более 300 тонн молока в сутки.