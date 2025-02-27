Какая ситуация на рынке масла и какие прогнозы цен
За прошлый, 2024 год сливочное масло подорожало на 60%, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинский клуб аграрного бизнеса". Однако, по данным аналитиков, В течение года цены держались на стабильном уровне, после чего с октября 2024 г. начался стремительный рост цены.
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Только за последний месяц стоимость масла выросла на 6%. Средняя же цена с начала 2025 года выросла со 108 до 115 гривен.
Аналитики УКАБ отмечают, что в начале 2025 года мы наблюдаем типичную сезонную динамику, когда после новогодних праздников производство молочной продукции значительно спадает из-за снижения активности на предприятиях и частичного уменьшения спроса.
Это привело к временному снижению цен на сырье, а значит, и на готовую продукцию– молоко, масло, сметану, кефир и сливки– отображается в розничных сетях. Однако с возобновлением производственных процессов, нормализации внешнерыночных условий и ростом внутреннего спроса цены начинают возвращаться к тенденции роста в феврале,
– говорится в аналитике специалистов УКАБ.
Какие цены на масло в магазинах
Масло Яготинское, 72, 5%, 180 граммов
- АТБ– 118;
- Сильпо– 117;
- Ашан– 114;
- Novus– 117;
- Мегамаркет– 124;
Масло Галичина, 72, 5%, 180 граммов
- АТБ– 107;
- Сильпо– 127;
- Ашан– 111;
- Novus– 123;
- Мегамаркет– 117;
- Metro– 111;
Масло Ферма, 72, 5%, 180 граммов
- Сильпо– 123;
- Ашан– 124;
- Novus– 100;
- Мегамаркет– 128;
- Metro– 127.
Обратите внимание! Аналитики отмечают, что дальнейшие цены на молочные продукты будут зависеть от закупочных цен на перерабатывающих предприятиях. За последний месяц в среднем цены снизились на -7%., что не типично для этого сезона и добавляет оптимизма к стаблизации цен на прилавках.