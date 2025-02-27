Яка ситуація на ринку масла та які прогнози цін

За минулий, 2024 рік вершкове масло подорожчало на 60%, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Український клуб аграрного бізнесу". Однак, за даними аналітиків, протягом року ціни тримались на стабільному рівні, після чого з жовтня 2024 року почалося стрімке зростання ціни.

Читайте також Ціни на масло в Україні сягнули 10-річного рекорду: що стало причиною

Лише за останній місяць вартість масла зросла на 6%. Середня ціна ж з початку 2025 року зросла з 108 до 115 гривень.

Аналітики УКАБ зазначають, що на початку 2025 року ми спостерігаємо типову сезонну динаміку, коли після новорічних свят виробництво молочної продукції значно спадає через зниження активності на підприємствах і часткове зменшення попиту.

Це спричинило тимчасове зниження цін на сировину, а отже, і на готову продукцію – молоко, масло, сметану, кефір та вершки – що відображається у роздрібних мережах. Однак із відновленням виробничих процесів, нормалізації зовнішньоринкових умов та зростанням внутрішнього попиту ціни починають повертатися до тенденції зростання в лютому,

– йдеться у аналітиці спеціалістів УКАБ.

Які ціни на масло у магазинах

Масло Яготинське, 72,5%, 180 грамів

АТБ – 118;

– 118; Сільпо – 117;

– 117; Ашан – 114;

– 114; Novus – 117;

– 117; Мегамаркет – 124;

Масло Галичина, 72,5%, 180 грамів

АТБ – 107;

– 107; Сільпо – 127;

– 127; Ашан – 111;

– 111; Novus – 123;

– 123; Мегамаркет – 117;

– 117; Metro – 111;

Масло Ферма, 72,5%, 180 грамів

Сільпо – 123;

– 123; Ашан – 124;

– 124; Novus – 100;

– 100; Мегамаркет – 128;

– 128; Metro – 127.

Зверніть увагу! Аналітики зазначають, що подальші ціни на молочні продукти залежатимуть від закупівельних цін на переробних підприємствах. За останній місяць в середньому ціни знизилися на -7%, що є не типово для цього сезону та додає оптимізму до стаблізації цін на прилавках.