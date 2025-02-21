Чому ціни на масло б'ють рекорди

Експерт молочного ринку Максим Фастєєв говорить, що річна споживча інфляція вершкового масла в січні продовжила зростати та досягла майже 34% до січня 2024 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інфагро". Це рекордний показник за останні 10 років.

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Основним драйвером є товарний ринок – нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується,

– говорить експерт.

За його словами, річна споживча інфляція вершкового масла може прискоритись за підсумками лютого або березня, але це відбудеться вже не через подорожчання продукту в магазині, а через низьку базу попереднього періоду.

Зверніть увагу! Фастєєв зазначає, що споживчі ціни на масло вже стабілізуються, про що свідчать випадки акційних пропозицій: "Весною маємо побачити більш чіткий тренд до зниження кінцевої вартості продукту", – прогнозує Фастєєв.