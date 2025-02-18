Чому дешевшає молоко

Здешевшання, на думку аналітика "Асоціації виробників молока" Георгія Кухалейшвілі, відбулося в умовах скорочення споживання молочної продукції на внутрішньому ринку, повідомляє 24 Канал із посиланням на АВМ.

Читайте також Як може зрости вартість молочки в лютому 2025 року

Станом на 10 лютого ціни озвучувались:

екстра ґатунок – 17,40 гривні за кілограм (без ПДВ),

– 17,40 гривні за кілограм (без ПДВ), вищий ґатунок – 16,95 гривні за кілограм (без ПДВ),

– 16,95 гривні за кілограм (без ПДВ), перший ґатунок – 16,40 гривні за кілограм (без ПДВ).

Зверніть увагу! Георгій Кухалейшвілі зауважив, що зниження цін на молоко-сировину в Україні на початку лютого відбулося через обмеження купівельної спроможності українців та зменшення споживання молочних продуктів на внутрішньому ринку. На закупівельні ціни давить низький попит з боку молокопереробних підприємств та надлишки сирого молока в Україні.

Як ферми будуть боротися з падінням цін

На думку експерта, молочнотоварні ферми (МТФ) можуть утриматися від нарощування виробництва молока у 2025 році, оскільки молокопереробні підприємства не мають можливості купувати молоко за адекватними ринковими цінами, а подальше збільшення надою може призвести до подальшого обвалу цін.

Якщо за попереднім прогнозом середня закупівельна ціна на молоко-сировину мала опуститися до 17,10 грн за кг у квітні, то в теперішніх умовах ймовірне більш стрімке скорочення. В найгіршому випадку середня ціна може опуститися до 16,00 грн без ПДВ до початку березня. Такий рівень цін є збитковим МТФ, враховуючі зростання виробничих витрат через дорожчання кормів та енергоносіїв,

– зазначив аналітик.

Однак, на його думку, якщо в лютому попит на експортних ринках буде активним, а складські запаси молочних продуктів в Україні будуть розпродані, то це може посприяти стабілізації цін на молоко-сировину на внутрішньому ринку.