Почему цены на масло бьют рекорды

Эксперт молочного рынка Максим Фастеев говорит, что годовая потребительская инфляция сливочного масла в январе продолжила расти и достигла почти 34% к январю 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфагро". Это рекордный показатель за последние 10 лет.

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Основным драйвером является товарный рынок – нефасованное масло, которое продается большими партиями, в частности экспортируется или импортируется,

– говорит эксперт.

По его словам, годовая потребительская инфляция сливочного масла может ускориться по итогам февраля или марта, но это произойдет уже не из-за подорожания продукта в магазине, а из-за низкой базы предыдущего периода.

Обратите внимание! Фастеев отмечает, что потребительские цены на масло уже стабилизируются, о чем свидетельствуют случаи акционных предложений: "Весной должны увидеть более четкий тренд к снижению конечной стоимости продукта", – прогнозирует Фастеев.