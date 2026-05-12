Акции украинских агрокомпаний взлетели на бирже после заявлений о завершении войны

Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже поднялся до максимума с ноября 2021 года. Наибольший рост продемонстрировали ценные бумаги аграрных компаний.

Украинские акции резко пошли вверх на фоне новостей о перемирии

Индекс WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже в понедельник вырос на 5,43% и достиг 694,81 пункта. Последний раз такой уровень фиксировали еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину – в ноябре 2021 года.

Смотрите также Украина будет готовить аграрных специалистов для работы в Африке

Толчком для роста стали заявления о возможном завершении войны и готовности к переговорам между Украиной и Россией. После объявленного трехдневного перемирия и анонса обмена пленными в формате "1000 на 1000" инвесторы активизировали покупку украинских активов.

Среди аграрных компаний больше всего подорожали акции "Астарты", которые добавили 8,16%. Также существенный рост показали бумаги агрохолдингов "Агротон", ИМК и KSG Agro.

Положительную динамику продемонстрировали и акции Milkiland и "Кернела", хотя их рост был более сдержанным.

Украинские ценные бумаги дорожали и на других биржах

Рост украинских активов наблюдался не только в Варшаве. На Лондонской фондовой бирже акции агрохолдинга МХП поднялись почти на 7%.

Также на американской бирже Nasdaq подорожали бумаги крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар".

Еврооблигации Украины на Франкфуртской бирже также продемонстрировали положительную динамику, прибавив от 1,9% до 2,5%.

В то же время несмотря на оптимизм инвесторов, боевые действия на фронте продолжались даже во время объявленного перемирия. А уже после его завершения Россия возобновила дальнобойные атаки дронами по территории Украины, в частности по Киеву.

На Волыни построят гигантскую птицефабрику: производство вырастет в 5 раз

Кроме того, что стоимость украинских агрохолдингов растет на биржах, они еще и развиваются и расширяют производство.

Так, ранее мы писали, что агрохолдинг Avesterra Group планирует увеличить производство курятины на Волыни с 2,3 до 12,4 миллиона голов в год.

Расширение птицефабрики предусматривает строительство 28 новых птичников и создание новых рабочих мест, что положительно повлияет на региональное развитие.

Таким образом, расширение птицефабрики может стать одним из ключевых инвестиционных проектов в регионе и усилить позиции компании на рынке производства курятины.