Индия возвращается на рынок: впервые за 4 года страна разрешила экспорт пшеницы
6 мая, 11:12
2

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Индия возобновила экспорт пшеницы впервые за четыре года из-за накопления запасов и роста мировых цен.
  • Хотя экспорт разрешен,, высокие внутренние цены ограничивают конкурентоспособность индийской пшеницы на мировом рынке.

Индийские трейдеры впервые за четыре года возобновили экспорт пшеницы на мировые рынки. Однако поставки остаются ограниченными из-за высоких внутренних цен и конкуренции.

Индия возвращается к экспорту пшеницы

Индия снова вышла на международный рынок пшеницы после длительного перерыва, длившегося с 2022 года, сообщает Reuters. Причиной стало накопление значительных запасов, а также рост мировых цен и стабилизация стоимости фрахта.

Первые партии уже отгружаются: в частности, в западном порту Кандла готовят к экспорту 22 тысячи тонн зерна, которое направляется в Объединенные Арабские Эмираты. В общем трейдерам разрешено поставить за границу до 5 миллионов тонн пшеницы.

Ранее экспорт был запрещен из-за неурожая, вызванного жарой, что привело к резкому росту внутренних цен. Ограничения действовали в течение нескольких лет и только в 2026 году были отменены.

Высокие цены сдерживают масштабные поставки

Несмотря на формальное открытие экспорта, индийская пшеница остается дорогой на фоне высоких внутренних цен. Это ограничивает ее конкурентоспособность по сравнению с поставками из Австралии и Черноморского региона.

В то же время определенный спрос сформировался из-за геополитических факторов. В частности, напряженность на Ближнем Востоке вызвала рост стоимости логистики, что заставило отдельных импортеров обратить внимание на индийское зерно.

Однако аналитики не ожидают резкого роста экспорта. Из-за повреждения урожая и подорожания зерна на внутреннем рынке объемы поставок, вероятно, будут оставаться ограниченными.

Еще одна страна продолжает принимать украденное зерно из Украины

  • Египет разрешил разгрузку 26,9 тысяч тонн похищенной украинской пшеницы, несмотря на официальный запрос Украины с просьбой о правовой помощи.

  • Президент Египта обещал не принимать экспортируемое Россией зерно с оккупированных территорий.

В МИД подчеркнули, что украденные товары с временно оккупированных территорий должны быть конфискованы, а не приняты. Он добавил, что мародерство – это не торговля, а соучастие, которая только подпитывает дальнейшую агрессию.

